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Українські військові вже навчаються уражати противника із ПТРК NLAW. ФОТО

27/01/2022 12:31

Тривають практичні заняття з підготовки військовослужбовців Збройних сил України до застосування протитанкових ракетних комплексів NLAW.

Навчання відбуваються у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ у містечку Старичі на Львівщині.

Зі слів начальника академії “сухопутки” генерала Павла Ткачука, три дні інтенсивного вишколу під керівництвом досвідчених інструкторів зі складу Тренувальної місії ЗС Великобританії в Україні “ORBITAL” військові ЗСІ опанували теоретичні основи застосування цього сучасного озброєння.

Фото з ФБ Павла Ткачука

“Сьогодні вони вже на навчально-тренувальному комплексі “Бій в місті”, де навчаються правильним тактичним діям під час ураження противника з NLAW. Адже, як відомо, ці протитанкові ракетні комплекси є дуже ефективними під час ведення оборонного бою саме в умовах міської забудови”, – наголошує Ткачук у своєму дописі у ФБ.

Фото з ФБ Павла Ткачука

“Бачу вогник в очах наших воїнів та повне порозуміння з колегами з Великобританії. Бачу прагнення навчитись новому, аби стійко та професійно захищати Україну від будь-яких намагань агресора”, – додав він.

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