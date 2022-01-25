Британські інструктори вже навчають ЗСУ застосуванню ПТРК NLAW

Фото з ФБ Павла Ткачука

Британські інструктори вже навчають українських військовослужбовців застосуванню новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала днями від Великої Британії.

Навчання триває на території 184-го навчального центру в селищі Старищі на Львівщині.

Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великобританії в України “ORBITAL”, які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння”, – коментує начальник Національної академії Сухопутних військ Павло Ткачук.

З його слів, “невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів”.

“Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а уряду Великобританії та інструкторам місії “ORBITAL” – за допомогу й підтримку як українського війська, так і України в цілому”, – резюмував начальник ВВНЗ.

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