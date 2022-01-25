Британські інструктори вже навчають ЗСУ застосуванню ПТРК NLAW

Британські інструктори вже навчають українських військовослужбовців застосуванню новітніх протитанкових ракетних комплексів NLAW, які Україна отримала днями від Великої Британії.
Навчання триває на території 184-го навчального центру в селищі Старищі на Львівщині.
Особисто відвідав перше заняття, поспілкувався з інструкторами тренувальної місії Великобританії в України “ORBITAL”, які готують наших воїнів, ознайомився з тактико-технічними характеристиками та особливостями застосування цього новітнього озброєння”, – коментує начальник Національної академії Сухопутних військ Павло Ткачук.
З його слів, “невдовзі перші декілька десятків військовослужбовців ЗС України будуть здатні не лише ефективно застосовувати ці ПТРК, але й зможуть самі навчати інших українських воїнів”.
“Вдячний вищому військовому керівництву нашої держави за довіру та можливість розпочати цю підготовку саме у нас, а уряду Великобританії та інструкторам місії “ORBITAL” – за допомогу й підтримку як українського війська, так і України в цілому”, – резюмував начальник ВВНЗ.
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