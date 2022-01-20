Плюс до 2 тис. ПТРК за тиждень: Британія планує поставити Україні ще більше озброєння

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство цього тижня передало Україні дві тисячі протитанкових гранатометів і готове поставити ще більше зброї.
Про це 20 січня інформує британське видання The Daily Mail.
“Ретельно стежитиму за питанням про постачання Україні більшої кількості оборонної зброї. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України”, – наголосив Воллес.
Він зауважив, що Велика Британія рішуче підтримуватиме Україну, її суверенітет і спільні інтереси обох держав.
“Ми вже вісім років допомагаємо їм будувати обороноздатність, і ми вирішили посилити цю допомогу у світлі російської агресії. Британія підтримує своїх союзників”, – наголосив міністр оборони.
Воллес розповів, що цього тижня його країна поставила Україні дві тисячі протитанкових ракетних установок і готова надати ще більше озброєння.
Нагадаємо, на тлі зростання загрози російського вторгнення Британія доправила літаками в аеропорт “Бориспіль” велику кількість протитанкових ракетних комплексів NLAW для оборонного бою.
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