МОУ показало кадри з протитанковими засобами, що прибули з Британії для ЗСУ. ФОТО, ВІДЕО

Фото: пресслужба МОУ

До нашої держави прибула партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним силам України – легкі протитанкові засоби.

Про це у вівторок, 18 січня, інформує пресслужба Міністерства оборони України.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Анатолій Петренко заявив, що надані засоби зміцнюватимуть оборонні спроможності України і будуть використані виключно з оборонною метою.

“Безперечно, це зміцнюватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу наголосити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою, для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури, і для захисту мирного населення, від будь-яких проявів, будь-яких дій, які зможуть призвести до ескалації”, – повідомив Петренко.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції подякував народові та уряду Великої Британії за надану підтримку та висловив сподівання щодо подальшої співпраці.

Нагадаємо, 17 січня міністр оборони Сполученого Королівства Бен Воллес під час виступу в Палаті громад парламенту заявив, що Велика Британія поставить Україні легкі протитанкові оборонні системи озброєнь.

Рішення надіслати зброю було відповіддю на “дедалі більш загрозливу поведінку з боку Росії”. Також “невелика кількість” британських військових допоможе навчити українські війська використовувати цю зброю.

18 січня міністр оборони України Олексій Резніков подякував Великій Британії за надання такої допомоги.

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