Ветерани армії США приїхали знімати фільм про війну на Донбасі і стали “зірками” російської пропаганди

Представники Forward Observations Group на Донбасі, січень 2022 року. Фото: FOG

Російська пропаганда називає “американськими найманцями-інструкторами, які проводять підготовку українських військових” представників компанії Forward Observations, що відвідали передові позиції ЗСУ на сході для зйомок свого нового фільму.

Російські ЗМІ радо скористалися цією нагодою, щоб оголосити про “черговий доказ присутності на Донбасі американських найманців”, пише Мілітарний.

Колишній військовослужбовець армії США, власник бренду військового способу життя Forward Observations Деррік Бейлз потрапив під пильну увагу пропагандистів РФ після поїздки на передову до українських військових.

Пропаганда окупаційних сил РФ на Донбасі розповідає, що українських військових навчають інструктори з американських приватних військових компаній Forward Observations та Academi.

Підконтрольний Кремлю пропагандистський телеканал RT назвав команду Бейлза “солдатами удачі”, “ймовірно пов’язаними з неонацизмом”.

У матеріалі на сайті RT згадуються неназвані “російські коментатори”, які “припускають, що американські ветерани прибули навчати українських військовослужбовців”.

На своїй сторінці в інстаграмі Forward Observations Group відкрито опублікувала серію фотографій та відео з поїздки на схід України, зокрема в окопах та на блокпостах ЗСУ.

В одному з відео Деррік Бейлз у військовій касці та бронежилеті бере інтерв’ю в неназваного старшого командира української частини, озброєного автоматом.

“Вони справді мотивовані захищати свою країну і дуже добре виконують свою роботу“, — каже український офіцер про своїх бійців доброю англійською мовою (як зазначається в підписі, у 2012 році він пройшов курс підготовки командирів піхотних взводів армії США у Форт-Беннінг – IBOLC).

І додає, що воїн, якого вони “щойно бачили”, нещодавно ліквідував бойовика, коли той просувався траншеєю.

У підписі до цього відео автор зазначив, що “коли розмовляєш із бійцями в зоні бойових дій, то чітко розумієш, наскільки велику роль у розпалюванні істерії відіграють західні ЗМІ”.

“Це не означає, що нарощування військ на кордоні не відбувається, і є маса ознак того, що Росія готується до вторгнення або щонайменше намагається створити таку видимість…

Але коли запитуєш у цих хлопців, що вони думають [про можливе вторгнення], більшість із них просто не марнує часу на такі думки. Вони просто наголошують, що якщо це станеться – то вони будуть готові. Вони воюють на цій війні вже 8 років. Тож для них у цьому немає нічого нового“, – підкреслив автор допису.

Відповідаючи на пропагандистський матеріал RT, Бейлз запевнив видання VICE News, що не використовує навичок, отриманих під час служби у війську Сполучених Штатів, для отримання грошей в Україні.

За словами американського ветерана, у зону бойових дій на сході України вони з товаришами приїздили знімати документальний фільм для його бренду.

“Смішно, я не воюю” (“Lol not fighting”), – зазначив Бейлз у переписці з журналістами VICE News.

“Це солдати з 53-ї бригади. Хлопець, у якого я беру інтерв’ю на відео – це їхній підполковник”, – повідомив американець.

Бренд Forward Observations, який називає себе “консалтинговою компанією з питань безпеки та тактичної підготовки”, відзняв безліч відеороликів та мультимедійних постів про військових у різних куточках світу.

“Я знімаю це все для людей”, – наголошує Бейлз, на сторінку чийого бренду лише в інстаграмі підписано понад 192 тисячі користувачів. В YouTube на канал Forward Observations підписалося 126 тисяч користувачів.

Трейлер фільму On the Front Lines of the War in Donetsk



За словами американського ветерана, він не був здивований, що російські ЗМІ підхопили його дописи й використали їх зі своєю метою.

“Я не настільки наївний щодо того, хто це побачить. Сподіваюся, я зможу передати історію за допомогою документального фільму про цю подорож”, – додав Бейлз.

Він також запевнив, що вже повернувся додому у США, тож заяви RT про те, нібито він досі перебуває в Україні, не відповідають дійсності.

