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Президент присвоїв звання Героя України командирові 1-ї штурмової роти ДУК “Правий сектор” Дмитрові Коцюбайлу

01/12/2021 11:28

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України із врученням ордена “Золота Зірка” командирові 1-ї окремої штурмової роти ДУК “Правий сектор” Дмитрові Коцюбайлу (“Да Вінчі”).

Як передає “Новинарня“, доброволець удостоєний цього звання “за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України”.

“Дмитро Коцюбайло, відомий на псевдо “Да Вінчі”, у свій 21 рік став наймолодшим командиром 1-ї штурмової роти Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”. Восьмий рік на російсько-українській війні. Російські терористи підгорають від одної лиш згадки його позивного. Чотири роки тому Дмитра нагородили орденом “Народний герой України”. Сьогодні в парламенті доброволець отримав найвищу нагороду нашої держави — Герой України. Радію, що наша країна почала нагороджувати достойних ще за життя, а не лише тих, хто поклав його за рідну землю”, – написав у фейсбуці народний депутат від “Голосу” Роман Лозинський.

“Доброволець, який з перших днів на війни – він, як ніхто, гідний цієї відзнаки. Сім років боротьби за офіційне визнання наших добровольців, за статуси, за справедливість! Ця почесна відзнака не тільки Да Вінчі, а великий крок для всіх наших добровольців! Я не вірю, що це сталося! Справді історичний момент! Дякую всім причетним, ну, а Да Вінчі щиро вітаю!”, – написала громадська діячка, голова ГО “Доброволець” Анна Демиденко, яка багато працювала над отриманням добровольцями статусу учасників бойових дій.

 

Нагадаємо, в червні 2017 року Дмитро Коцюбайло отримав громадську відзнаку “Народний герой України”.

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