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“Слуги” в Раді одягли футболки на підтримку Зеленського, опозиція питає “Хто кріт?”

01/12/2021 11:00

У день виступу Володимира Зеленського зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України народні депутати від “Слуга народу” одягли футболки зі словами підтримки глави держави.

Як передає “Новинарня” у середу, 1 грудня, більшість “слуг” в залі парламенту перебуває в одязі з написами “Підтримую Президента. Проти олігархів”.

“Слуга народу” Микола Тищенко в парламенті

Водночас народні депутати від фракції “Європейська солідарність” одягнуті у футболки із зображеннями Володимира Зеленського та голови офісу президента Андрія Єрмака та запитанням: “Хто з них кріт?”.

Фото: Олександра Устінова/Facebook

Також представники опозиції тримають в руках плакати з написами: “Чому преЗЕдент постійно бреше українському народу?”, “Чому Україна б’є рекорди зі смертності від COVID-19?”, “Чому преЗЕдент знищує українських розвідників?” та ін.

Нардепка від “Європейської солідарності” Ніна Южаніна. Фото: Цензор.нет

Також нардепи тримали фото морпіха Ярослава Журавля, який загинув під селищем Зайцеве на Донеччині у липні 2020 року.

Нагадаємо, Конституцією України передбачено, що до повноважень президента належать звернення зі щорічними та позачерговими посланнями до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, або інформація про важливі рішення, прийняті ним відповідно до конституційних повноважень

Згідно з Регламентом Верховної Ради, після закінчення виступу президента України запитання йому не ставлять, а головуючий на пленарному засіданні оголошує перерву або про закриття засідання.

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