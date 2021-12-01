СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3450341 +11960
Летальні випадки:
86532 +557
Одужали:
2972192 +26160
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15917165 (+48076). Оновлено: 08:13 01.12.2021
Home / Україна / Економіка / Зеленський подає до Ради законопроєкт про економічний паспорт українця

Зеленський подає до Ради законопроєкт про економічний паспорт українця

01/12/2021 10:29

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив під час звернення із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України в середу, 1 грудня.

Йдеться про запровадження “економічного паспорта українця” – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

“До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла”, – сказав Зеленський.

Він додав, що кошти на “економічному паспорті українця” з’являться внаслідок прийнятого 30 листопада податкового закону №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.

За словами глави держави, завдяки цим двом законам “нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей”.

Читайте також:
Рада спростила видачу документів громадянам України, зареєстрованим на окупованих територіях

 

Унікальних переглядів: 159
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ ліквідувала ботоферму із шести тисяч акаунтів, що працювала на розхитування протестних настроїв

У Києві правоохоронці викрили групу осіб, яка “обслуговувала” ботоферму, що поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже шістьома тисячами ботів. Про це в середу, 1 грудня, інформує пресцентр Служби безпеки...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse