Зеленський подає до Ради законопроєкт про економічний паспорт українця

Президент Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт про економічний паспорт українця.

Як передає “Новинарня“, про це глава держави заявив під час звернення із посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України в середу, 1 грудня.

Йдеться про запровадження “економічного паспорта українця” – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр, і які діти зможуть використати на освіту чи житло після досягнення повноліття.

“До 10 грудня вперше за всю історію я внесу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього ці кошти – плата за використання наших надр – накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. По досягненні повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти чи купівлі власного житла”, – сказав Зеленський.

Він додав, що кошти на “економічному паспорті українця” з’являться внаслідок прийнятого 30 листопада податкового закону №5600, який збільшує плату за використання природних ресурсів.

За словами глави держави, завдяки цим двом законам “нарешті наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей”.

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