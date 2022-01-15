В окупованій Горлівці – витік хімікатів, РФ може використати це для вторгнення, – ГУР

У тимчасово окупованій Горлівці на Донеччині стався витік небезпечних хімічних речовин, що може призвести до екологічної катастрофи і стати для Росії приводом для подальшого вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони на сторінці у фейсбуці.
За даними розвідки, окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться в ОРДЛО.
“За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ “Концерн Стирол” доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин”, – зазначається в повідомленні.
“Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використана для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави”, – припускають у ГУР.
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