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Міністр оборони РФ вважає, що на Донбасі діють американські ПВК з хімічними компонентами

21/12/2021 14:05

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що на території Донецької області діють американські приватні військові кампанії, котрі готують провокації за допомогою “хімічних компонентів”.

Про це він заявив на засіданні колегії міноборони РФ у вівторок, 21 грудня.

“Достовірно встановлено присутність понад 120 співробітників американських ПВК у населених пунктах Авдіївка та Приазовське Донецької області. Вони обладнують вогневі позиції у житлових будинках та на соціально значущих об’єктах, здійснюють підготовку українських сил спеціальних операцій та радикальних озброєних угруповань до активних бойових дій”, – цитує міністра російське агентство “Интерфакс”.

“Для здійснення провокацій до міст Авдіївки та Червоного Лимана доставлені резервуари з невстановленими хімічними компонентами”, – сказав Шойгу.

Він також додав, що українські військові буцімто обстрілюють позиції окупантів, і таким чином начебто провокують тих на “дії у відповідь”.

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