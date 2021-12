Держдеп і Пентагон спростували брехню Шойгу про американські ПВК на Донбасі

У Держдепі й міноборони Сполучених Штатів Америки спростували дезінформацію, поширену міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу, нібито Україна готує провокації за участю американських “приватних військових компаній”.

Як передає “Новинарня“, про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, 21 грудня.

“Ці заяви міністра Шойгу абсолютно брехливі”, – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи спілкувався очільник міноборони США Ллойд Остін із російським колегою, Кірбі вказав: “Не розмовляв із міністром Шойгу, і в його календарі немає нічого, щоби про це можна було говорити зараз”.

Водночас речник Державного департаменту Нед Прайс зазначив, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію напруженості поблизу кордону України.

“Усупереч заявам міністра оборони Росії, відповідальність за ескалацію напруженості несе Росія та її маріонетки, а не Україна чи Сполучені Штати”, – написав він у твіттері.

Contrary to statements from the Russian Defense Minister, Russia and its proxies are responsible for escalating tensions, not Ukraine or the United States.

