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Держдеп і Пентагон спростували брехню Шойгу про американські ПВК на Донбасі

22/12/2021 09:06

У Держдепі й міноборони Сполучених Штатів Америки спростували дезінформацію, поширену міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу, нібито Україна готує провокації за участю американських “приватних військових компаній”.

Як передає “Новинарня“, про це сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, 21 грудня.

“Ці заяви міністра Шойгу абсолютно брехливі”, – наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи спілкувався очільник міноборони США Ллойд Остін із російським колегою, Кірбі вказав: “Не розмовляв із міністром Шойгу, і в його календарі немає нічого, щоби про це можна було говорити зараз”.

Водночас речник Державного департаменту Нед Прайс зазначив, що саме Росія несе відповідальність за ескалацію напруженості поблизу кордону України.

“Усупереч заявам міністра оборони Росії, відповідальність за ескалацію напруженості несе Росія та її маріонетки, а не Україна чи Сполучені Штати”, – написав він у твіттері.

Прайс додав, що США закликають РФ припинити використання фальшивої, провокаційної риторики і “зробити вагомі кроки для деескалації напруженості, щоби створити позитивну атмосферу для дискусій”.

Як писала “Новинарня“, Шойгу на засіданні колегії міноборони РФ за участю президента Володимира Путіна заявив, начебто Україна спільно зі США готують в ОРДЛО провокацію з використанням хімічної зброї.

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