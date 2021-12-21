Прикордонники показали, як риють рови на кордоні з Росією. ВІДЕО

Фото пресцентру ДПСУ

Державна прикордонна служба України показала, як інженерно облаштовує кордон на ділянці Сумського прикордонного загону.

Відповідне фото й відео опублікувала пресслужба відомства у вівторок, 21 грудня.

“Продовжується облаштування українсько-російської ділянки держрубежу протитранспортними ровами. Тут працює комплексна механізована інженерна група, яка за допомогою спецтехніки, на додаток до існуючих інженерних перешкод на найбільш загрозливих напрямах, прокопує рів та насипає вал, що є додатковими перепонами”, – йдеться в повідомленні.

У ДПСУ наголошують, що зазвичай сезон інженерного облаштування кордону триває до настання зими, але цього року активні заходи з укріплення держрубежу на загрозливих напрямах продовжуються попри сніг та похолодання.

Особлива увага приділяється кордону з країною-агресором.

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