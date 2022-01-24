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США передали Україні гранатомети SMAW для знищення легкоброньованої техніки

24/01/2022 08:55

Сполучені Штати Америки передали Україні одноразові ручні гранатомети SMAW-D, призначені для руйнування польових фортифікаційних споруд, створення проходів у загородженнях і стінах.

Як передає “Новинарня“, на порталі міноборони США опублікували фото, на яких був зафіксований процес підготовки військової допомоги для України.

Зокрема йдеться про одноразові ручні гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

“Армійці та цивільні з 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше обладнання, які прямують до України під час закордонної військової місії”, – йдеться у повідомленні від 21 січня.

Джерело: www.dvidshub.net

SMAW-D – це ручна одноразова реактивна граната, призначена для руйнування польових фортифікаційних споруд, створення проходів у загородженнях, стінах будівель. Граната має 83-мм фугасну бойову частину, що містить 1,1 кг вибухової речовини, із подвійним режимом роботи підривника.

Джерело: www.dvidshub.net

Боєголовка активується за допомогою перемикача в носовій частині, який здатний розрізняти тверді та м’які цілі.

На м’яких цілях, таких як мішки з піском, детонація затримується, доки снаряд не зануриться в ціль, здійснюючи руйнівний ефект. При контакті з твердими цілями бойова частина детонує одразу.

Граната здатна пробити до 20 см бетону, або 30 см цегляної стіни.

Хоча BDM оптимізована для використання проти фортифікаційних споруд, вона також здатна на знищення неброньованої та легкоброньованої техніки.

Пусковий контейнер (труба) багаторазового використання в задній частині має розширення для виходу газів реактивного боєприпасу. Спусковий механізм електромагнітного типу із запобіжним пристроєм змонтований в окремому корпусі разом із пістолетною рукояткою.

Зверху до труби кріпиться оптичний приціл. У варіанті SMAW-D (“одноразовий”) відсутній оптичний приціл та рукоятка, пише “Мілітарний”.

Характеристики M141 Bunker Defeat Munition:

  • калібр – 83 мм;
  • маса зброї – 7,5 кг (неспоряджена);
  • маса зброї споряджена – 11,8 кг (фугасний боєприпас);
  • довжина пускової труби – 825 мм;
  • довжина зброї у бойовому положенні – 1378 мм;
  • прицільні пристрої – оптичний приціл 3,8x; поле зору 6 градусів;
  • номінальна швидкість ракети – 220 м/с;
  • ефективна дальність – до 500 (250) м.

Як писала “Новинарня“, у грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

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