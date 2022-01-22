Фото: ФБ U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Вранці 22 січня у київський міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибула перша партія оборонної допомоги (летальної зброї) зі Сполучених Штатів.

Про це повідомляє посольство США в Україні на своїй сторінці у фейсбуці.

Це перша з кількох партій нового пакету безпекової допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів доларів США, який був ухвалений президентом Байденом у грудні 2021 року.

Перша партія включає 200 тисяч фунтів (понад 90 тонн) летальної зброї, зокрема боєприпаси для українських військових на лінії фронту.

“Ця допомога демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону“, – наголосили в посольстві США.

У 2021 році США надали Україні безпекову допомогу на суму понад 650 мільйонів доларів, включаючи цей пакет допомоги.

Загалом з 2014 року Америка надала безпекової допомоги Україні на понад 2,7 мільярда доларів.

“Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії”, – запевнили в посольстві.

“Як повідомив президент Байден президенту Путіну, у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати нададуть Україні набагато більше обладнання для оборони на додаток до того, що вже було надано”, – додали у дипломатичному представництві.

Як писала “Новинарня“, у грудні 2021 року стало відомо, що в рамках “секретного” пакета допомоги Сполучені Штати, серед іншого, надішлють Україні радіолокаційні системи та деяке морське обладнання.

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