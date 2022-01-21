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США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану

21/01/2022 15:26

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгрес, що має намір передати Україні п’ять транспортних гелікоптерів Мі-17. Відповідні машини російського виробництва були призначені для афганських військових і ремонтувалися в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal в четвер, 20 січня, з посиланням на представників США.

“Сполучені Штати та їхні союзники та партнери об’єднуються, щоб прискорити допомогу Україні в безпеці”, – сказав представник Держдепартаменту.

“Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими українськими партнерами та нашими союзниками з цього приводу і використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед обличчям зростаючої російської агресії”, – додав співрозмовник видання.

Як писала “Новинарня“, раніше група американських сенаторів-демократів ініціювали законопроєкт щодо стримування Росії, який пропонує надати Україні пріоритет у питанні постачання надлишків озброєння перед іншими країнами. Автори законопроєкту також доручають Держдепу розробити та надати Сенату “план передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані”.

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