Сенатори-демократи пропонують постачати в Україну озброєння, котре призначалося для Афганістану

The Capitol is seen in Washington, Wednesday, Jan. 3, 2018. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект щодо стримування Росії пропонує надати Україні пріоритет у питанні постачання надлишків озброєння перед іншими країнами. Це випливає з тексту законопроєкту про захист суверенітету України-2022, представленому у середу у американському Сенаті, повідомляє “Інтерфакс-Україна”. Так, у поширеному у середу тексті законопроекту наголошується, що “під час 2022 фінансового року США мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не до інших країн і регіонів”. Документ також передбачає, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, автори законопроекту вимагають “плану передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані”. Крім того, сенатори пропонують приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців. Читайте також:

Редактор: Людмила Кліщук