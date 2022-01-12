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Сенатори-демократи пропонують постачати в Україну озброєння, котре призначалося для Афганістану

12/01/2022 21:22

Запропонований американськими сенаторами-демократами законопроект щодо стримування Росії пропонує надати Україні пріоритет у питанні постачання надлишків озброєння перед іншими країнами.

Це випливає з тексту законопроєкту про захист суверенітету України-2022, представленому у середу у американському Сенаті, повідомляє “Інтерфакс-Україна”.

Так, у поширеному у середу тексті законопроекту наголошується, що “під час 2022 фінансового року США мають у пріоритетному порядку розглядати постачання надлишків озброєння в Україну, а не до інших країн і регіонів”.

Документ також передбачає, що не пізніше ніж через 30 днів після схвалення закону держсекретар США Ентоні Блінкен має подати в Сенаті стратегію зі зміцнення оборонних можливостей України. Серед іншого, автори законопроекту вимагають “плану передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані”.

Крім того, сенатори пропонують приділяти пильну увагу тренуванню українських військовослужбовців.

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