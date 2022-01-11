США виділили Україні військової допомоги ще на $200 млн, – CNN

Наприкінці минулого року адміністрація президента США Джо Байдена без публічного розголосу виділила Україні додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги.
Про це повідомила кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд, передає “Дзеркало тижня”.
“Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня 2021-го на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України”, — написала Етвуд.
Вона уточнила, що ця інформація отримала підтвердження із чотирьох джерел.
Пакет нової підтримки дозволяє передати Україні таку саме оборонну продукцію, яку США надавали в минулому, у тому числі летальне озброєння.
Зокрема, йдеться про стрілецьку зброю та боєприпаси, а також засоби зв’язку, медичне обладнання, запасні частини та іншу допомогу.
Рішення було затверджене лише за кілька тижнів до того, як США й Росія розпочали переговори щодо безпекової ситуації в Європі.
За словами двох джерел CNN, адміністрація Байдена на початку січня повідомила Конгрес про затвердження нової допомоги Україні, що необхідно було здійснити за процедурою. Причому це також було зроблено негласно, зазначається в повідомленні.
Зазначається, що на доставку виділеної допомоги потрібен певний час.
Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки в Європі розпочалися у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі є ситуація навколо України.
В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої масштабної інтервенції РФ.
На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язувальних гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.
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