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США виділили Україні військової допомоги ще на $200 млн, – CNN

11/01/2022 11:08

Наприкінці минулого року адміністрація президента США Джо Байдена без публічного розголосу виділила Україні додаткові 200 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомила кореспондент телеканалу CNN у Держдепартаменті США Кайлі Етвуд, передає “Дзеркало тижня”.

“Адміністрація Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня 2021-го на тлі нарощування російських військ вздовж кордонів України”, — написала Етвуд.

Вона уточнила, що ця інформація отримала підтвердження із чотирьох джерел.

Пакет нової підтримки дозволяє передати Україні таку саме оборонну продукцію, яку США надавали в минулому, у тому числі летальне озброєння.

Зокрема, йдеться про стрілецьку зброю та боєприпаси, а також засоби зв’язку, медичне обладнання, запасні частини та іншу допомогу.

Рішення було затверджене лише за кілька тижнів до того, як США й Росія розпочали переговори щодо безпекової ситуації в Європі.

За словами двох джерел CNN, адміністрація Байдена на початку січня повідомила Конгрес про затвердження нової допомоги Україні, що необхідно було здійснити за процедурою. Причому це також було зроблено негласно, зазначається в повідомленні.

Зазначається, що на доставку виділеної допомоги потрібен певний час.

Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки в Європі розпочалися у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі є ситуація навколо України.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ.
На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язувальних гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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