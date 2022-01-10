Підсумки переговорів у Женеві: США не обговорювали договір, який росіяни поклали на стіл

Венді Шерман і Сергій Рябков

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Делегації Сполучених Штатів та Росії підбили підсумки восьмигодинних переговорів у Женеві, в приміщенні американської дипломатичної місії.

Про це в понеділок, 10 січня, інформує “Радіо Свобода”.

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман, назвала перемовини із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим “серйозними” і “діловими”.

За словами Шерман, зустріч була радше розмовою, ніж переговорами. Водночас вона заявила, що Штати не виконуватимуть дослівно вимоги Росії.

“Ми не дозволимо нікому стати на заваді політиці відкритих дверей НАТО. Ми не відмовимося від двосторонньої співпраці із суверенними державами, які хочуть працювати зі Сполученими Штатами. І ми не будемо приймати рішення ні щодо України без України, ні щодо Європи без Європи, ні щодо НАТО без НАТО”, – сказала заступниця державного секретаря.

Дипломатка зазначила, що США прийшли на зустріч з кількома пропозиціями, в тому числі щодо деталей розгортання протиракетної оборони в Європі та обмеження військових навчань. Водночас вона підкреслила, що пропозиції мають бути взаємними.

Шерман відкинула заклики Росії до скорочення кількості американських військ у Східній Європі, заявивши, що цього питання не було на порядку денному 10 січня.

Багато пропозицій РФ, як зазначила Шерман, не підходять західним чиновникам, які наполягають на тому, що регіони впливу в стилі “холодної війни” є пережитком минулого і що країни повинні мати можливість обирати свої власні союзи.

“Ми не обговорювали договір, який вони (росіяни) поклали на стіл”, – сказала Шерман.

Венді Шерман додала, що обидві сторони обговорили можливість відродження Договору про ракети середньої та меншої дальності, від якого США відмовилися у 2019 році після довгих років звинувачень Росії у порушенні його умов.

Своєю чергою Сергій Рябков після зустрічі заявив, що щодо вимоги Москви не допустити вступу України до НАТО “не було досягнуто жодного прогресу”.

“У нас склалось враження, що американська сторона серйозно сприйняла російські пропозиції і глибоко попрацювала над ними. Ми, зі свого боку, чергу навели детальну логіку і зміст наших пропозицій, пояснили, чому отримання правових гарантій нерозширення НАТО є абсолютним імперативом, чому нам обов’язково потрібно отримати гарантії нерозміщення біля російських кордонів ударних засобів, що можуть вражати цілі на нашій території, і чому ми підіймаємо питання про те, що НАТО має відмовитись від матеріального освоєння території держав, які вступили в Альянс за період після 1997 року… Ми чітко зафіксували, що без просування за цими трьома ключовими невід’ємними, абсолютно необхідними для нас напрямками робота над іншими аспектами буде під питанням”, – сказав Рябков, якого цитує “Європейська правда“.

Він заявив, що від американської сторони пролунали зауваження щодо скупчення військ біля українських кордонів і попередження на випадок агресії. На це РФ відповіла, що планів нападати на Україну “нема і бути не може”.

Рябков сказав, що Росія буде робити висновки про подальші перспективи переговорів за підсумками заходів у наступні дні – зустрічі з НАТО у колективному форматі 12 січня і Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

“Після цього стане зрозуміло, чи є основа, щоб запропонувати керівництву прийняти те чи інше політичне рішення на користь продовження цього процесу і в якому форматі, чи ситуація інакша і ми з жалем констатуємо, що натівська група вирішила для себе відхилити нашу ініціативу…

Головні питання підвішені, і ми не бачимо, що з американської сторони є розуміння імперативності їхнього вирішення так, як це нас влаштує… Звичайно, компроміс у переговорах шукати потрібно, але ті три напрямки, які я згадав – це те, щодо чого ми не можемо відступити”, – наголосив заступник міністра закордонних справ РФ.

Він заявив, що при цьому Росія хоче продовження перемовин.

Представник Росії наполягав, що від цього питання залежить подальший прогрес у переговорах з американськими дипломатами.

Нагадаємо, переговори між російськими та американськими дипломатами щодо питань безпеки в Європі розпочалися у Женеві 10 січня. Однією із тем зустрічі є ситуація навколо України.

В останні місяці Росія нарощувала чисельність військ уздовж кордону з Україною, що сприяло напруженості в регіоні та викликало побоювання щодо можливої ​масштабної ​інтервенції РФ.

На цьому тлі Путін висунув Заходу низку вимог, у тому числі юридично зобов’язуючих гарантій подальшого нерозширення НАТО на схід. В Альянсі відкинули такі нахабні пропозиції щодо розподілу сфер впливу.

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