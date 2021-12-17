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Столтенберг зреагував на вимогу Росії не приймати Україну до НАТО

17/12/2021 20:43

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив право Росії вимагати не приймати до лав Альянсу Україну.

Про це в п’ятницю, 17 грудня, повідомляє Associated Press.

Так, Столтенберг підтвердив, що в НАТО ознайомилися з вимогами Росії. Він заявив, що НАТО не прийматиме жодних постанов, які б забороняли вступ України, та відзначив, що це залежить лише від України та країн-учасниць Альянсу.

“Будь-який діалог з Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, а також будуватися на основних принципах та документах європейської безпеки і відбуватися у рамках консультацій з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна”, – заявив Столтенберг на брифінгу.

Він також додав, що 30 країн-членів НАТО “ясно дали зрозуміти, що якщо Росія піде на ескалацію, то ми готові працювати над зміцненням оборонних заходів”.

Як писала “Новинарня“, міністерство закордонних справ РФ передало список з 8 пунктів із вимогами до США. Серед цих вимог – заборона на вступ до НАТО для України, а також вимога вивести всі війська та припинити постачання зброї у країни, які вступили до Альянсу після 1997 року, тобто з Польщі, країн Балтії та балканських країн. Також вимагається відвести далекобійні ракетні системи.
Окрім цього, РФ вимагає припинити постачання зброї до України та вивести контингент військових радників та інструкторів, а також не брати участь у навчаннях на українській території. ЗМІ відзначає, що у Москві погрожують «воєнною відповіддю» та можливим повторенням Кубинської кризи 1962 року, якщо НАТО не виконає ці вимоги.

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Україна

Столтенберг зреагував на вимогу Росії не приймати Україну до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заперечив право Росії вимагати не приймати до лав Альянсу Україну. Про це в п’ятницю, 17 грудня, повідомляє Associated Press. Так, Столтенберг підтвердив, що в...

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