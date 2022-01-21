Країни Балтії передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

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Країни Балтії в рамках військової допомоги нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси “Стінгер” та протитанкові ракетні комлекси “Джавелін”.

Як передає “Новинарня” у п’ятницю, 21 січня, про це інформує пресслужба міністерства оборони Литви.

“Литва та Латвія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger, а Естонія – протитанкові ракети Javelin. Ця підтримка посилить обороноздатність українських військових. Підтримка надається після того, як США дозволили передачу обладнання американського виробництва третім країнам”, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сподівається, що “Україні не доведеться користуватись переданим озброєнням”.

“Країни Балтії закликають Росію припинити агресивну і безвідповідальну поведінку”, – наголосив він.

Зазначається, що балтійські країни та їх союзники працюють разом, щоби передати військову допомогу Україні найближчим часом.

Довідково

“Стінгер” – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics.

Він призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.

Перебуває на озброєні в понад 29 країнах.

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