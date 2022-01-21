СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3819538 +20156
Летальні випадки:
98993 +150
Одужали:
3576268 +4486
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 17389831 (+57396). Оновлено: 08:30 21.01.2022
Home / Військо / Країни Балтії передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

Країни Балтії передадуть Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger

21/01/2022 19:14

Країни Балтії в рамках військової допомоги нададуть Україні зенітно-ракетні комплекси “Стінгер” та протитанкові ракетні комлекси “Джавелін”.

Як передає “Новинарня” у п’ятницю, 21 січня, про це інформує пресслужба міністерства оборони Литви.

“Литва та Латвія нададуть Україні протиповітряні ракети Stinger, а Естонія – протитанкові ракети Javelin. Ця підтримка посилить обороноздатність українських військових. Підтримка надається після того, як США дозволили передачу обладнання американського виробництва третім країнам”, – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас сподівається, що “Україні не доведеться користуватись переданим озброєнням”.

“Країни Балтії закликають Росію припинити агресивну і безвідповідальну поведінку”, – наголосив він.

Зазначається, що балтійські країни та їх союзники працюють разом, щоби передати військову допомогу Україні найближчим часом.

Довідково

“Стінгер” – переносний зенітно-ракетний комплекс класу “земля-повітря” з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics.
Він призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.

Перебуває на озброєні в понад 29 країнах.

Читайте також:
Плюс до 2 тис. ПТРК за тиждень: Британія планує поставити Україні ще більше озброєння

Унікальних переглядів: 190
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Україна мобілізує до 400 тис. резервістів у разі розширення агресії РФ

У випадку реального розширення агресії Російської Федерації на території України з резерву оперативно буде мобілізовано до 400 тисяч громадян, які мають досвід ведення бойових дій. Про це заявив член...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse