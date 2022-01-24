Держдеп дозволив виїхати з України дипломатам США й зобов’язав вивезти сім’ї

Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд державних службовців із посольства в Україні та наказав виїхати членам їхніх родин.
Як передає “Новинарня” в понеділок, 24 січня, про це інформує пресслужба посольства США в Києві.
Зазначається, що санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість поїхати, якщо вони бажають; виїзд не є обов’язковим для них. Водночас обов’язковий від’їзд для членів родин вимагає, щоби вони залишили країну.
“Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, як особливу пересторогу через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки громадян України й інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні. Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку і координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, Держдеп оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді щодо подорожей в Україну: “Не подорожуйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України”.
Рекомендація щодо подорожей уже була на четвертому рівні – “Не подорожуйте через COVID-19”.
Сполучені Штати наголошують, що посольство в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.
“Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов’язковий від’їзд жодним чином не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї”, – додали у дипломатичному відомстві.
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