Пентагон офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України

Речник Пентагону Джон Кірбі

Пентагон підтвердив, що активність військ Російської Федерації на кордоні з Україною носить масштабний характер.

Про це в п’ятницю, 5 листопада, на брифінгу у Вашингтоні заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.

“Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”, – сказав речник, якого цитує CNN.

“Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, викликатимуть серйозну стурбованість США”, – додав Кірбі.

“Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там”, – зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичайність цієї активності, офіційний представник Пентагону відзначив її масштабність.

“Йдеться про масштабність, про розміри підрозділів”, – наголосив Джон Кірбі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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