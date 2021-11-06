Пентагон офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України

Пентагон підтвердив, що активність військ Російської Федерації на кордоні з Україною носить масштабний характер.
Про це в п’ятницю, 5 листопада, на брифінгу у Вашингтоні заявив речник міністерства оборони США Джон Кірбі.
“Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”, – сказав речник, якого цитує CNN.
“Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, викликатимуть серйозну стурбованість США”, – додав Кірбі.
“Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там”, – зазначив він.
Відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичайність цієї активності, офіційний представник Пентагону відзначив її масштабність.
“Йдеться про масштабність, про розміри підрозділів”, – наголосив Джон Кірбі.
Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.
Цю інформацію заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”.
Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.
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