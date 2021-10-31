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Це не навчання: Росія знову стягує війська до кордону з Україною, США і ЄС занепокоєні, – Washington Post

31/10/2021 13:15

Переміщення російських військ, які знову концентруються на кордоні з Україною, на тлі напруженості між Москвою та НАТО викликає занепокоєння у США та Євросоюзу.

Про це з посиланням на неназваних співрозмовників серед американських та європейських посадовців пише The Washington Post, повідомляє “Українська правда“.

За даними американського видання, чергова передислокація військ РФ у суміжні з Україною регіони викликала занепокоєння серед чиновників у Сполучених Штатах та ЄС, які відстежують нерегулярні переміщення техніки й особового складу на західному фланзі Росії.

Так, останніми днями в соціальних мережах почали з’явилися відео, на яких видно, як російські військові потяги та колони переміщують велику кількість військової техніки, включаючи танки та ракети, на півдні та заході Росії.

Посадовці, які поділилися з журналістами інформацією на умовах анонімності, констатують, що рух військ у бік України спостерігається вже протягом кількох останніх тижнів.

Поновлення пересування російських військ проводиться на тлі незадоволення Кремля зближенням Києва з НАТО та власними розбіжностями з Альянсом: 18 жовтня Росія призупинила свою місію при НАТО в Брюсселі, після того як вигнав вісьмох її членів через звинувачення в шпигунстві.

Водночас директор програми досліджень Росії в некомерційній аналітичній групі CNA у Вірджинії Майкл Кофман наголосив, що нові переміщення російської армії здійснюються не з метою військових навчань.

“Суть у тому, що це не навчання. І це не схоже на військові тренування”, – зауважив експерт.

За словами Кофмана, супутникові знімки показують, що, ймовірно, 1-ша гвардійська танкова армія Росії – елітний підрозділ, який базується за межами Москви, – переміщує особовий склад і техніку в бік України.

Крім того, він нагадав, що сили російської 41-ї загальновійськової армії, яка зазвичай базується в Новосибірську, не повернулися до Сибіру, а з’єдналися з іншими російськими силами біля кордону з Україною.

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