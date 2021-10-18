СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2644694 +9524
Летальні випадки:
60810 +177
Одужали:
2329418 +3421
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13581768 (+23992). Оновлено: 08:17 18.10.2021
Home / Світ / Росія / Росія призупиняє роботу свого представництва при НАТО

Росія призупиняє роботу свого представництва при НАТО

18/10/2021 15:15

Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє російське агентство “Интерфакс”.

“У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі, роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів”, – цитує Лаврова агентство.

“По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв’язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії”, – додав міністр.

Лавров додав, крім того, що “якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії. Послу, який забезпечує двосторонні відносини”.

Варто нагадати, що Альянс оголосив про скорочення місії РФ в НАТО вдвічі і позбавив  акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

Читайте також:
Речник Путіна назвав вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для Росії

Унікальних переглядів: 42
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Із січня ВВП України зріс на 2,9%

Економіка України за січень-серпень 2021 року зросла на 2,9%. Про це у своєму огляді за 18 жовтня повідомляє Міністерство економіки України. Так, у січні-серпні 2021 року індекс виробництва збільшився...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse