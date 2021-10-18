Росія призупиняє роботу свого представництва при НАТО

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Росія призупиняє роботу свого постійного представництва при НАТО.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє російське агентство “Интерфакс”.

“У відповідь на дії НАТО ми припиняємо роботу свого постійного представництва при НАТО, в тому числі, роботу головного військового представника. Напевно, з 1 листопада, або це займе ще кілька днів”, – цитує Лаврова агентство.

“По-друге, ми припиняємо діяльність військової місії зв’язку НАТО в Москві, акредитація її співробітників відкликається з 1 листопада нинішнього року. І, по-третє, припиняється діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві, яке було засновано при посольстві Королівства Бельгії”, – додав міністр.

Лавров додав, крім того, що “якщо у НАТО виникнуть якісь екстрені справи, то вони можуть звертатися з цих питань до нашого посла в Бельгії. Послу, який забезпечує двосторонні відносини”.

Варто нагадати, що Альянс оголосив про скорочення місії РФ в НАТО вдвічі і позбавив акредитації вісім російських дипломатів у відповідь на ворожу діяльність Росії.

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