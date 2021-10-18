Речник Путіна назвав вступ України в НАТО найгіршим сценарієм для Росії

Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що приєднання України до Північноатлантичного альянсу – це найгірший сценарій для РФ.

Про це інформує ТАСС.

“Вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм… Це сценарій, який виходить за “червоні лінії” національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки”, – вважає речник.

За його словами, пересування російських військ до кордону України проводились під час “масованих навчань НАТО, що проходили біля російського кордону”.

Пєсков заявив, що “весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО – ніхто“.

“Ми хочемо, щоби нас почули: ми нікому не загрожуємо, ми не є джерелом небезпеки, ми дуже велика і дуже сильна країна, яка шукає партнерів”, – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше речник очільника Кремля заявляв, що “ненависть оповила очі президента Республіки Польща Анджея Дуди, який назвав РФ “ненормальною державою”.

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