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НАТО вдвічі скоротило місію РФ і висилає вісьмох російських дипломатів

06/10/2021 19:27

Північноатлантичний альянс висилає вісьмох співробітників місії Російської Федерації в Брюсселі через проведення Москвою ворожої діяльності.

Як передає Sky News в середу, 6 жовтня.

У заяві вказується, що країни НАТО ухвалили рішення про відкликання акредитацій восьми членів російського представництва при Альянсі, “які були неоголошеними офіцерами російської розвідки”.

“Ми також можемо підтвердити, що ми скоротили до десяти кількість посад, які Російська Федерація може акредитувати при НАТО. Політика щодо Росії залишається послідовною. Ми посилили стримування і захист у відповідь на агресивні дії Росії, і водночас ми залишаємося відкритими для конструктивного діалогу”, – йдеться в заяві.

Журналістка Sky News Дебора Гейнс зазначила, що серед активності РФ, яку в НАТО визнали ворожою, фігурують “вбивства і шпигунство”.

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