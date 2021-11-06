CNN: директор ЦРУ літав у Москву з приводу перекидання військ РФ до кордону з Україною та говорив із Зеленським

Директор ЦРУ Вільям Бернс. Фото: AFP via Getty Images

Метою візиту директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса до Москви цього тижня було розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу, яку Вашингтон приділяє переміщенням російських військ біля українського кордону.

Про це 5 листопада повідомив телеканал CNN.

“Президент Джо Байден на початку цього тижня направив директора ЦРУ Білла Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії”, – йдеться в статті на сайті телеканалу, що посилається на свої джерела.

Зазначається, що “США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу північного кордону з Україною”.

CNN зазначає, що “адміністрація Байдена в останні дні активізувала свої зусилля щодо деескалації напруження, яка зростає, у відносинах між Москвою і Києвом”.

Після зустрічей у Росії Бернс розмовляв телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, повідомили джерела CNN. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту також був направлений до Києва в четвер, щоб підтримати ці зусилля.

“Після зустрічей у Москві Бернс зателефонував Зеленському в середу, щоб повідомити про занепокоєння адміністрації щодо поведінки Росії та запевнити його, що США уважно стежать за активністю Росії, за словами людини, яка безпосередньо знає про дзвінок”, – зазначає CNN.

“Шквал дипломатії високого рівня підкреслює, наскільки серйозно адміністрація Байдена ставиться до останніх переміщень російських військ, навіть після того, як подібне нарощування навесні зрештою не призвело до поновлення вторгнення [в Україну]. Напруга між Україною та Росією також загострилася останніми тижнями через поглиблення української енергетичної кризи, яку, на думку Києва, Москва цілеспрямовано спровокувала”, – ідеться в тексті CNN.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив у п’ятницю: “Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми”.

“Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію або агресію, серйозно турбуватимуть США”, – додав Кірбі.

У статті CNN ідеться: “Супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies у понеділок, демонструють нерегулярне переміщення російських військ та обладнання, яке хвилює американських чиновників. На знімках видно, як російські війська, танки та артилерія зосереджені біля російського міста Єльня, і адміністрація Байдена більше, ніж навесні, стурбована тим, що Росія може почати вторгнення, заявили двоє високопоставлених чиновників США”.

“Оцінки мотивів Росії в адміністрації [Байдена] сильно відрізняються: деякі джерела CNN вважають, що Росія може готуватися до вторгнення, а інші припускають, що росіяни проводять навчання або просто намагаються залякати Україну”, – зазначено водночас у статті видання, над якою працювали шість авторів.

CNN нагадує, що держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Зеленським на полях кліматичного саміту ООН на початку цього тижня, і вони обговорили спільні занепокоєння з приводу незвичайного руху російських військових та газовий тиск РФ. Ці теми будуть знову розглянуті, коли міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наступного тижня поїде до Вашингтона для переговорів з Блінкеном.

Конгресмени-республіканці Майк Роджерс та Майк Тернер закликали президента США Джо Байдена розширити постачання зброї Україні та нарощувати військову присутність у Чорному морі, повідомило видання Defense News. У листі до президента законодавці зазначили, що цим заходи необхідні для запобігання загрозі “нового вторгнення з боку російських військ”.

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