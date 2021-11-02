У Кремлі назвали пересування військ біля кордонів України “внутрішньою справою Росії”

Речник президента РФ Путіна Дмитро Пєсков

Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що пересування військової техніки РФ і армійських підрозділів по території цієї країни – це виключно справа Росії.

Про це у вівторок, 2 листопада, інформує “РБК”.

Під час спілкування з журналістами речника Кремля попросили прокоментувати статтю американського видання Politico, де оприлюднено супутникові знімки пересування російської військової техніки поблизу міста Єльня Смоленської області, зазначивши, що Росія концентрує своїх військових біля кордону з Україною.

Як відомо, Єльня розташована приблизно за 250 км від українського кордону та за 100 км від білоруського.

“Дивіться, напевно, якість цих публікацій навіть не варто коментувати і не варто звертати якусь увагу. Йдеться про кордон із Україною, а показують кордон із Білоруссю”, – сказав Пєсков.

Він заявив, що “не варто витрачати час на знайомство з такими неякісними вкиданнями”.

Як інформувала “Новинарня“, 30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що США і Євросоюз фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені “незвичайні переміщення” техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію, яка виникла у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародній спільноті.

1 листопада в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що не зафіксували додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.

1 листопада американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником Maxar Technologies, на підтвердження попередньої публікації The Washington Post про стягування російських військ і техніки до кордонів України.

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