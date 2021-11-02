СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2955693 +19455
Летальні випадки:
68727 +700
Одужали:
2454737 +12639
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14512577 (+56930). Оновлено: 08:12 02.11.2021
Home / Україна / Політика / Пентагон стежить за ситуацією на кордоні Росії та України, – речник

Пентагон стежить за ситуацією на кордоні Росії та України, – речник

02/11/2021 11:21

Вашингтон уважно стежить за ситуацією на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні з Україною.

Про це в понеділок, 1 листопада, заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає France24.

“Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України. (…) Ми збираємося продовжити консультації із союзниками й партнерами щодо цього питання. (…) Як ми вже говорили раніше, будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів”, – сказав Кірбі.

Як інформувала “Новинарня“, 30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що США і Євросоюз фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені “незвичайні переміщення” техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію, яка виникла у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародній спільноті.
1 листопада в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що не зафіксували додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.
1 листопада американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником Maxar Technologies, на підтвердження попередньої публікації The Washington Post про стягування російських військ і техніки до кордонів України.

Читайте також:
Під Павлополем російські окупанти вбили воїна ЗСУ

Унікальних переглядів: 50
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Харкові кандидати в мери вимагають чесного підрахунку голосів

У команді кандидата на посаду міського голови Харкова Михайла Добкіна, який за результатами виборів здобув друге місце, заявляють про виявлені в результаті паралельного підрахунку голосів спроби фальсифікувати результати позачергових...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse