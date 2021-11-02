Пентагон стежить за ситуацією на кордоні Росії та України, – речник

Вашингтон уважно стежить за ситуацією на тлі повідомлень про нове скупчення російських військ на кордоні з Україною.
Про це в понеділок, 1 листопада, заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає France24.
“Нам відомо про публічні повідомлення про незвичайну російську військову активність біля України. (…) Ми збираємося продовжити консультації із союзниками й партнерами щодо цього питання. (…) Як ми вже говорили раніше, будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть велику стурбованість у Сполучених Штатів”, – сказав Кірбі.
Як інформувала “Новинарня“, 30 жовтня американське видання The Washington Post опублікувало матеріал про те, що США і Євросоюз фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені “незвичайні переміщення” техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію, яка виникла у квітні цього року та викликала резонанс у міжнародній спільноті.
1 листопада в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що не зафіксували додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає елементом інформаційно-психологічних дій.
1 листопада американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником Maxar Technologies, на підтвердження попередньої публікації The Washington Post про стягування російських військ і техніки до кордонів України.
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