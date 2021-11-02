Під Павлополем російські окупанти вбили воїна ЗСУ

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Станом на 7:00 вівторка, 2 листопада, на фронті зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок якого загинув воїн Збройних сил України.

Про це інформує пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

По українських позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

“Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС також зазначили, що за добу 1 листопада окупанти вчинили 11 обстрілів.

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