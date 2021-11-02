СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2955693 +19455
Летальні випадки:
68727 +700
Одужали:
2454737 +12639
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14512577 (+56930). Оновлено: 08:12 02.11.2021
Home / Війна / Під Павлополем російські окупанти вбили воїна ЗСУ

Під Павлополем російські окупанти вбили воїна ЗСУ

02/11/2021 08:56

Станом на 7:00 вівторка, 2 листопада, на фронті зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, внаслідок якого загинув воїн Збройних сил України.

Про це інформує пресцентр командування ООС у ранковому зведенні.

По українських позиціях в напрямку Павлополя противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

“Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну”, – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС також зазначили, що за добу 1 листопада окупанти вчинили 11 обстрілів.

Читайте також:
Загиблі за Україну в жовтні 2021-го. ОБЛИЧЧЯ, ІСТОРІЇ

Унікальних переглядів: 89
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні – майже 19,5 тис. нових COVID-хворих за добу, померли 700 людей. ІНФОГРАФІКА

Коронавірус в Україні за днями – 2021 Infogram За минулу добу, 1 листопада, в Україні зареєстрували 19 455 нових випадків коронавірусної хвороби. Як передає “Новинарня“, такими є дані, які...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse