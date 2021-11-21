Начальник ГУР Буданов: Росія готує великий наступ на січень, а спершу “хитатиме” через мітинги, антиваксів і “вагнергейт”

Кирило Буданов. Фото: ГУР МОУ

Росія готує масштабне військове вторгнення в Україну на кінець січня – початок лютого та планує завдавати удари з трьох напрямків.

Про це в інтерв’ю американському виданню Military Times заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Матеріал на сайті, що входить до Sightline Media Group, опублікований 21 листопада.

За словами Буданова, Росія зосередила біля кордонів України близько 92 тисяч військовослужбовців особового складу та готує напад на кінець січня або на початок лютого. У цьому оцінка термінів від української розвідки збігається з оцінкою американських спецслужб.

Вторгнення, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході, десантні атаки в Одесі й Маріуполі та менше вторгнення через Білорусь, сказав Кирило Буданов.

Зі слів голови ГУР, Росія показала на осінніх навчаннях “Захід-2021”, що може одночасно висадити до 3500 десантників та спецназівців.

Буданов припускає, що атака, яку готує РФ, буде більш руйнівною, ніж будь-коли з 2014 року.

Так виглядає схема можливого нападу в документах української розвідки (двічі натисніть, щоб збільшити):

Як можна побачити на прогностичній мапі ГУР, Росія може наступати зокрема і з Криму – в Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Київщині, Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.

Таким чином, російські війська можуть зайняти фактично всю Східну України – аж до Дніпра, більшу частину Півдня та значну частину Півночі разом із Києвом.

Кирило Буданов зазначив, що РФя нарощує потенціал для нападу: збільшує чисельність військ та озброєння в тимчасово окупованому Криму, встановлює біля кордонів системи балістичних ракет малої дальності “Іскандер” та інші види зброї.

При цьому, за словами ГУРівця, вторгнення піде після психологічної атаки.

За його словами, ці зусилля включають організовані Росією протести супротивників вакцинації від коронавірусу. Також РФ спробує розпалити заворушення, пов’язані з економікою, енергопостачанням і… справою про зрив захоплення найманців ПВК “Вагнера”.

Російські психологічні операції використовуються, щоб показати – українська влада нібито “зрадила народ”, сказав Буданов.

“Вони хочуть розпалити заворушення через протести та мітинги, які показують, що люди налаштовані проти уряду… Вони хочуть зробити ситуацію всередині країни все більш небезпечною та важкою та створити ситуацію, за якої ми повинні змінити уряд. Якщо вони не зможуть цього зробити, то військові зроблять свою роботу”, – додав голова ГУР.

Буданов сказав, що в ідеалі США могли б допомогти стримати будь-яке вторгнення Росії за допомогою додаткової військової допомоги Україні та посилення дипломатичного та економічного тиску, включаючи додаткові санкції проти РФ та арешт і блокування російських банківських рахунків.

Інтерв’ю Кирила Буданова вийшло у день початку Революції Гідності та через кілька днів після оприлюднення розслідування групи Bellingcat у справі “вагнерівців”, що дало поштовх новим виступам проти влади Зеленського.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що “не вірить у великий наступ Росії”.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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