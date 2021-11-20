День Гідності в Свободи в Києві: “Мальована історія Майдану”, виставки, походи й нові протести

Виставка "Мальована історія Майдану". Фото: ФБ Олександ Ком'яхов

У День Гідності та Свободи, 21 листопада, в Києві відбудуться громадські та освітні заходи, протестні виступи, мистецькі презентації тощо.

Як передає “Новинарня“, в річницю початку двох революцій, яка цьогоріч припадає на неділю, опозиційні сили, зокрема представники партій “Європейська солідарність”, “Демсокира”, Рух опору капітуляції тощо, кличуть на мітинг на Майдані, щоб висловити протест щодо “вагнергейту” та інших дій влади.

Акція анонсована на 17:00.

Цього дня на центральній площі столиці планують зустрічі й інші учасники попередніх революцій.

Зокрема, о 13:00 відбудеться відкриття виставки “Мальована історія Майдану” від художника-графіка Олександра Ком’яхова – автора книжки-коміксу “ТАТО”.

“Це історія «ТАТО» + музейні анотації та хронологія + ілюстрації моїх дітей та графіті учасників. Виставкова історія «ТАТО» відрізняється від книжкової об’ємом, розкадруванням сторінок, сюжетними лініями (у виставковій відсутній любовний трикутник) та подекуди текстами… Велкам, як той казав!” – написав в анонсі Ком’яхов.

Суспільне ТБ анонсувало прямоефірний спецпроєкт “День Гідності”, який готують команди мовника у всіх регіонах. Початок – о 16:30.

“Кореспонденти Суспільного включатимуться у прямий ефір з локацій, пов’язаних з Революцією Гідності: зі скверів та площ, де розгорталися події у 2013-2014 роках, місць, де стояли блокпости, та храмів, де збирали волонтерську допомогу для учасників Майданів. Команда “Суспільне Львів” вмикатиметься з Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла. Саме під час Революції Гідності храм став епіцентром волонтерської допомоги”, – повідомили “Новинарні” на каналі.

Крім того, офіційний план з нагоди Дня Гідності та Свободи затвердили в Київській міській державній адміністрації: це меморіальні заходи, національно-патріотичні проєкти, тематичні виставки та мистецькі акції.

Так, 21 листопада відбудуться меморіальні заходи на алеї Героїв Небесної Сотні: молебень, покладання квітів та хода “Не втрачаймо гідність. Захистимо свободу” за маршрутом: перехрестя вул. Хрещатик та алеї Героїв Небесної Сотні – Тимчасовий Меморіал Героїв Небесної Сотні.

Того ж дня в Київському академічному театрі “Колесо” відбудеться вистава “Ми Майдан”, а на Майдані Незалежності пройде імерсивний проєкт “Відчуття Майдану” – інсталяція з LED-екранів, на яких транслюватимуться архівні кадри, зняті під час подій Революції Гідності.

Із 16-го до 31 листопада в Національному історико-архітектурному музеї “Київська фортеця” триває фотовиставка “Майдан – фортеця духу”.

Із 21 до 30 листопада в читальній залі Державного архіву м. Києва триватиме виставка архівних документів “До Дня Гідності та Свободи”.

Також у навчальних закладах і бібліотеках Києва відбуватимуться тематичні просвітницькі заходи, онлайн-уроки, години пам’яті до Дня Гідності та Свободи тощо.

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