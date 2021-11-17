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Під час розстрілів на Майдані Янукович 11 разів телефонував Путіну, – ОГП

17/11/2021 16:00

У період з 18 по 20 лютого 2014 року в період розстрілів на Майдані колишній президент України Віктор Янукович 11 разів телефонував до російського президента Володимира Путіна. Крім того, на зв’язку були глави правоохоронних органів обох країн.

Про це в середу, 17 листопада, повідомив на брифінгу заступник голови департаменту у “справах Майдану” офісу генпрокурора Денис Іванов.

“У цей період керівники правоохоронних органів і колишній президент Янукович за спеціальним урядовим зв’язком з’єднувався з вищим керівництвом Російської Федерації і керівниками її правоохоронних органів. Зокрема, Янукович здійснив 11 з’єднань з президентом Росії Путіним”, – зазначив Іванов, якого цитує агентство “РБК-Україна”.

За його словами, тодішній міністр внутрішніх справ Олександр Захарченко за цей же період 12 разів зідзвонювався з російським колегою, ексглава СБУ Олександр Якименко – три рази з директором ФСБ Росії.

Всі ці дзвінки були здійснені в найактивнішу фазу розстрілів на Майдані.

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