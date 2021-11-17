ОГП завершив розслідування щодо Януковича про розстріли на Майдані в 2014 році

Віктор Янукович. Фото: ТАСС

Завершено досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича та дев’яти колишніх високопосадовців, які 18-20 лютого 2014 року організували силову протидію мітингувальникам у центрі столиці.

Про це повідомляє офіс генпрокурора у середу, 17 листопада.

“Оскільки екс-високопосадовці з 2014 року переховуються від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за спеціальною (заочною) процедурою”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією офісу генпрокурора, стороні захисту повідомлено про завершення розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

“Після ознайомлення захисників з матеріалами справи, обвинувальний акт буде скеровано до суду для вирішення питання про розгляд справи in absentia”, – наголошується в повідомленні.

За інформацією відомства, розслідування встановило, що екс-президент, колишні глава Служби безпеки, міністр внутрішніх справ, керівник ГУ МВС України в Києві та їхні заступники, командувач внутрішніх військ МВС України, міністр оборони України, командир столичного полку міліції особливого призначення “Беркут” хотіли припинити масові акції протесту, які ставили під загрозу перебування при владі екс-президента.

“Перевищуючи владу і службові повноваження та без законних підстав, вони організували застосування працівниками правоохоронних органів і війсковослужбовцями ЗСУ фізичного насильства, спеціальних засобів, військової техніки, вогнепальної зброї для силової протидії та розгону демонстрантів”, – ідеться у повідомленні.

Так, згідно з інформацією офісу генпрокурора, члени злочинної групи на чолі з екс-президентом у першій половині дня 18 лютого 2014 року організували силовий розгін учасників вуличної ходи до Верховної Ради на підтримку голосування за повернення до Конституції 2004 року, яка передбачала обмеження повноважень президента України.

“Окрім того, після обіду 18 лютого 2014 року було організовано штурм Майдану під виглядом “антитерористичної операції”. А вранці 20 лютого – розстріл мітингувальників співробітниками “чорної роти” “Беркуту” та озброєння “тітушок” вогнепальною зброєю”, – зазначається в повідомленні.

В офісі генпрокурора зазначають, що дії колишнього президента та екс-керівників правоохоронних органів призвели до масових жертв серед учасників акцій протесту в центральній частині Києва, зокрема до смерті 67 цивільних осіб.

Загалом постраждали 887 цивільних та 132 правоохоронці, також завдано майнових збитків на суму понад 16 млн грн.

“Підозрюваним інкриміновано організацію вчинення з 18 по 20 лютого 2014 року у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258 КК України)”, – інформують Офіс генпрокурора.

У рамках кримінального провадження розслідувано понад тисячу епізодів злочинних дій. Матеріали провадження налічують понад 1 500 томів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Державного бюро розслідувань.

Читайте також:

У ДБР обіцяють щомісяця звітувати щодо “справ Майдану”