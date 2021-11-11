“Розгорнути військову присутність США”: конгресмени закликали президента Байдена більше допомогти Україні

Американські військові в Україні. Ілюстративне фото

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15 американських конгресменів-республіканців на чолі представником Комітету збройних сил Майком Тернером звернулися до президента США Джо Байдена з проханням розглянути можливість надання Києву підтримки у вигляді розвідувальних даних і поставок озброєнь у зв’язку з черговим нарощуванням російської військової потужності біля кордону з Україною, а також розмістити американські війська в регіоні.

Як передає “Новинарня“, текст звернення від 10 листопада у твіттері опублікувала кореспондент Fox News в Білому домі Джекі Генріх.

У документі 15 законодавців також закликали адміністрацію Байдена “розгорнути військову присутність США в Чорному морі для стримування російського вторгнення”.

“Поведінка Російської Федерації стає все більш агресивною, вона підсилює критичну риторику щодо України в різних сферах – від модернізації українських Збройних сил і військового партнерства до вступу України в НАТО. Хоча наміри Росії незрозумілі, присутність російської елітної 1-ї гвардійської танкової дивізії підтверджує побоювання, що Росія планує нове вторгнення на територію України”, – йдеться у зверненні.

Конгресмени наголосили, що чинна адміністрація США “не може ігнорувати загрозу з боку Росії в контексті міжнародного права і територіального суверенітету України”.

Парламентарії нагадали, що у вересні Вашингтон додатково надав Україні військової допомоги на 60 млн доларів.

“…Крім того, закликаємо Вас негайно розглянути [рішення] про розміщення в регіоні американських військ та ініціювати належну співпрацю розвідки США та України, щоб запобігти подальшої ескалації ситуації”, – ідеться в листі.

Нагадаємо, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 довтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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