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Україна і США підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство

11/11/2021 09:03

У Вашингтоні в середу, 10 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Хартія – це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти”, – сказав Кулеба.

Церемонія підписання відбулась у будівлі Держдепартаменту США.

Новий документ замінить той, який підписали у 2008 році. У новій Хартії означені сучасні реалії України, зокрема пов’язані зі збройною агресією з боку Російської Федерації.

США зобов’язуються підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та її кордонів, включно з окупованими територіями. Також розширюється співпраця двох країн у напрямку посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.

Крім того, США підтримують реформи в Україні та прагнення до вступу у НАТО та ЄС.

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