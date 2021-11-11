Україна і США підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство

У Вашингтоні в середу, 10 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен підписали оновлену Хартію про стратегічне партнерство
Про це повідомляє “Укрінформ”.
“Хартія – це стратегічний документ. Він на десять років визначатиме, за якими напрямами розвиватимуться відносини між Україною і Сполученими Штатами. Тобто, теоретично можуть змінюватися адміністрації в Білому домі, але Хартія продовжуватиме діяти”, – сказав Кулеба.
Церемонія підписання відбулась у будівлі Держдепартаменту США.
Новий документ замінить той, який підписали у 2008 році. У новій Хартії означені сучасні реалії України, зокрема пов’язані зі збройною агресією з боку Російської Федерації.
США зобов’язуються підтримувати суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та її кордонів, включно з окупованими територіями. Також розширюється співпраця двох країн у напрямку посилення безпеки в Європі та Чорноморському регіоні.
Крім того, США підтримують реформи в Україні та прагнення до вступу у НАТО та ЄС.
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