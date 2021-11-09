Сенатори США ініціюють нові санкції проти оператора Nord Stream 2

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Шість сенаторів Сполучених Штатів Америки запропонували внести поправки до оборонного бюджету країни на 2022 фінансовий рік. Вони передбачають санкції щодо компанії-оператора проєкту Nord Stream 2 AG.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться на сайті Комітету із закордонних справ Сенату США.

Внесення поправки ініціювали сенатори від Республіканської партії Джим Ріш, Роб Портман, Джон Баррасо, Рон Джонсон, Том Коттон та Тед Круз.

“Тоді, коли Російська Федерація обмежує постачання енергоресурсів до Європи, адміністрація Байдена повинна дотримуватися закону і накласти санкції на “Північний потік-2″. Ми знаємо, що захист цієї російської пастки – не на користь нашій національній безпеці. Наша поправка відновить двопартійні санкції щодо геополітичної зброї Путіна”, – наголосив сенатор Барассо.

За словами Портмана, рішення адміністрації Байдена відмовитися від обмежень, санкціонованих Конгресом, “додало сміливості президенту Путіну і завдало шкоди нашому союзнику Україні”.

“Тоді, як російські війська знову прямують до українсько-російського кордону, виконання цих санкцій має вирішальне значення для підтримки європейської незалежності та енергетичної безпеки”, – додав Портман.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена впродовж 2021 року неодноразово вводила санкції проти російських компаній та суден, а також фізичних осіб, причетних до будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Держдепартамент заявив, що компанія-оператор проєкту Nord Stream 2 AG та її гендиректор Маттіас Варніг підпадають під винятки із санкцій відповідно до інтересів національної безпеки США.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.

Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до весни 2022 року.

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