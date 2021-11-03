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Сертифікація “Північного потоку-2” може затягнутися до весни

03/11/2021 15:27

Російському “Північному потоку-2” може знадобитися ще кілька місяців для проходження бюрократичних процедур, перш ніж суперечливий газопровід почне качати природний газ до Німеччини.

Про це в середу, 3 листопада, інформує Bloomberg.

Проєкт у Балтійському морі, який викликав занепокоєння з приводу контролю Кремля над постачанням енергії на континент, у тому числі серед німецьких “Зелених”, завершений і очікує сертифікації від національних органів і органів Європейського Союзу.

Раніше президент Росії Володимир Путін пообіцяв збільшити постачання газу і заявив, що “Північний потік-2” може бути запущений “на наступний день після” нормативного схвалення.

Однак газопровід може бути затверджений не раніше травня 2022 року, якщо регулятори використають весь час, який їм відведений.

Чи захочуть бюрократи прискорити цей процес, якщо енергетичні проблеми Європи посиляться, поки невідомо.

Зростання цін на енергоносії у поєднанні зі зниженими поставками останніми тижнями викликало звинувачення європейських чиновників у тому, що Росія стримує постачання, щоби посилити тиск з метою прискорення сертифікації “Північного потоку-2”.

Уряд Німеччини під керівництвом Ангели Меркель чітко підтримує проєкт всупереч запереченням США та деяких партнерів з Європейського Союзу, а також України.

Партія майбутнього канцлера Олафа Шольца також підтримала проєкт.

Проте “Зелені”, друга за величиною політична сила, яка веде переговори про створення коаліції, тривалий час виступає проти цього проєкту.

Один із лідерів цієї партії Роберт Габек, який відіграватиме провідну роль у новому уряді, у середу посилив заклики партії до того, щоб газопровід відповідав правилам ЄС, і звинуватив Росію у використанні проєкту як інструменту для шантажу.

“Якщо ви запитаєте мене, чи можна дозволити “Північному потоку-2″ запрацювати, я би відповів, що тільки за умови дотримання всіх європейських правил”, – сказав Габек.

Спочатку попереднє рішення в процесі сертифікації має винести німецький мережевий регулятор, який отримав заявку 13 вересня, а потім свою позицію щодо “Північного потоку – 2” має висловити Єврокомісія. Брюссельські чиновники мають ще два місяці на підготовку власного висновку. Крім того, Єврокомісія може взяти ще два місяці, якщо їй буде потрібна додаткова інформація.

Після того, як Федеральне агентство з мереж отримає висновок Брюсселя, у нього буде ще два місяці на ухвалення остаточного рішення. Таким чином, процес сертифікації може тривати вісім-десять місяців.

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