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ЄС може прийняти запуск “Північного потоку-2” без сертифікації, – Зеркаль

25/10/2021 15:09

Європейський Союз може прийняти запуск газопроводу “Північного потоку-2” без сертифікації.

Так вважає радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль, передає “Радіо Свобода”.

“Такий ризик існує. Якщо не будуть запропоновані інші варіанти вирішення цієї кризи, можливо, і ризикне”, – сказала Зеркаль в інтерв’ю.

Вона нагадала, що наприкінці тижня повинна відбутися зустріч лідерів G20. До порядку включені питання подолання енергетичної кризи.

“Росія завжди користується кризовими ситуаціями. І цей рerfect storm (ідеальний шторм, – “Н”), який зараз ми бачимо, використаний дуже добре”, – додала представниця Міненерго.

За її словами, за перше півріччя поточного року “Газпром” заробив понад десять млрд. Зеркаль зазначила, що в другому півріччі російський газовий монополіст отримає “якісь цифри, які неможливо уявити”.

Нагадаємо, 18 жовтня стало відомо, що перша нитка “Північний потік-2” заповнена технічним газом і готова до початку транспортування.
Хоча газопровід довжиною понад 1 200 кілометрів технічно завершений, він ще повинен пройти сертифікацію у німецького регулятора. Цей процес, який розпочався 8 вересня, може тривати до чотирьох місяців.

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