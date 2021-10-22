В Європарламенті звинуватили РФ у використанні газу як зброї

Голова найбільшої депутатської групи у Європейському парламенті Манфред Вебер закликав до жорсткої лінії щодо Російської Федерації через ситуацію з газопроводом “Північний потік – 2”.
Про це глава фракції Європейської народної партії сказав в інтерв’ю виданню Der Spiegel, опублікованому в п’ятницю, 22 жовтня.
“Очевидно, що Володимир Путін використовує поставки газу в ЄС як політичну зброю”, – сказав Вебер.
“Операційна ліцензія (для початку роботи “Північного потоку-2”, – “Н”) навряд чи можлива, якщо російське керівництво не готове до співпраці і збільшення обсягів поставок”, – зазначив Вебер, який представляє партію ХСС.
Його позиція перегукується із позицією співлідерки “Зелених” Анналени Бербок, яка висловлювалася проти введення в експлуатацію трубопроводу, поки його оператор і постачальник газу залишається ідентичним.
Бербок раніше звинуватила Росію в шантажі у зв’язку з високими цінами на енергоносії по всій Європі, заявивши, що Москва намагається використати Німеччину для запуску газопроводу “Північний потік-2”, пише “Європейська правда”.
Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність почати поставки газу по “Північному потоку-2” наступного дня після отримання відповідного дозволу від німецького регулятора.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав ці слова шантажем.
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