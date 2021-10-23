“Джавеліни”, боєприпаси під калібри НАТО, аптечки: до Києва прибула третя партія військової допомоги зі США

Зустріч третьої партії допомоги США 22 жовтня. Фото: МОУ

Увечері 22 жовтня до України прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки для потреб ЗСУ, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно тощо.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України.

Літак із вантажем у міжнародному аеропорту “Бориспіль” зустріли заступник міністра оборони Олександр Носов, командувач Медичних сил бригадний генерал Тетяна Остащенко, начальник Головного управління логістики Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Микола Шевцов, а також аташе з питань армії та оборони Посольства США в Україні полковник Бріттані Стюарт.

“Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів “Джавелін” з боєприпасами. Також ми отримали боєприпаси до тієї зброї, яка у нас є під калібри НАТО. Озброєння буде переміщене до баз і складів, обліковане і передане військовослужбовцям для використання, у тому числі для підрозділів Операції об’єднаних сил”, — наголосив генерал-лейтенант Микола Шевцов, підкресливши, що це озброєння зближує нас з державами-членами НАТО.

Олександр Носов висловив вдячність американській стороні за надані технічні засоби, що значно посилюють спроможності Збройних сил України в умовах збройної агресії Російської Федерації.

“Сьогодні ми отримали черговий борт допомоги від США за результатами домовленостей президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Джо Байдена. Це є щира, відверта, швидка допомога для наших військових, які на передовій зможуть використовувати ці засоби медичного і бойового забезпечення”, — зазначив заступник міністра.

В МОУ нагадали, що загальна вартість допомоги – 60 млн доларів. 10-го та 18 жовтня до України було доставлено попередні дві партії вантажу. Його надано додатково до раніше погодженого річного обсягу у 250 млн доларів.

Начальник Головного управління логістики звернув увагу, що військово-технічна допомога включає високотехнологічну і гостродефіцитну техніку й озброєння, а також необхідні на передовій боєприпаси. За його словами, засоби, що надійшли в попередніх вантажах, уже підвищують наші спроможності контрбатарейної, протитанкової боротьби та розвідки.

Командувач Медсил Тетяна Остащенко додала, що вантаж зі США включає також засоби індивідуального захисту — аптечки медичні.

“Без сумніву, ці засоби індивідуального захисту будуть видані у визначені військові частини, де дозволять зберегти життя і здоров’я особового складу. Загалом, США вчергове підтвердили статус надійного і міцного партнера”, — підсумувала бригадний генерал Остащенко.

Полковник Бріттані Стюарт наголосила, що США непохитно підтримують Україну і стоять пліч-о-пліч у захисті її суверенітету й територіальної цілісності у боротьбі з російською агресією.

“Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних сил, що включає матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня. Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною”, — додала аташе.

Читайте також:

Глава Пентагону в Києві: “Мені подобається Україна та її люди. Ми зобов’язані їм допомогти”