Глава Пентагону в Києві: “Мені подобається Україна та її люди. Ми зобов’язані їм допомогти”

Ллойд Остін, фото пресслужби МОУ

Сполучені Штати України планують продовжувати та зміцнювати стратегічне оборонне партнерство з Україною.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін у вівторок, 19 жовтня, під час спільного брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном.

“У нас нині була досить плідна розмова про нашу рамкову угоду, яку ми підписали в серпні у Вашингтоні. Ця угода надає нам стратегічні основи оборонного партнерства і ми плануємо зміцнювати його. Президент Байден під час візиту Зекленського до США зазначив, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною, ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо РФ зупинити війну на сході, зупинити дестабілізацію дій на Чорному морі та вздовж кордонів із Україною та зупинити кібератаки проти США та наших партнерів і союзників”, – нагадав Остін.

Він підкреслив, що Америка буде продовжувати цю підтримку, оскільки “цей регіон є важливим для нас”.

“Мені подобається Україна, мені подобаються її люди, і ми зобов’язані їм допомогти. І президент Байден про це неодноразово наголошував, що наше зобов’язання – підтримати Україну, її територіальну цілісність і недоторканість. І ми серйозно до цього ставимося. Я тут (в Києві – Н.) для цього, щоби запевнити ще раз у наших серйозних намірах. Сьогодні ми провели досить плідні перемовини про те, що потрібно в подальшому і як впровадити угоди, укладені в Вашингтоні. І я хотів би ще раз підкреслити, як я ціную гостинність і українського народу, і її військового керівництва”, – сказав глава оборонного відомства США.

“Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну і вона є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони розпочали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України, а ми робитимемо все, щоби підтримувати Україну, розробляти спроможності захисту її територіальної цілісності та недоторканості”, – наголосив Остін Ллойд.

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