Остін в Києві вшанував загиблих українських військових

Ллойд Остін вшанував пам’ять загиблих українських військових.
Так розпочався візит глави Пентагону до столиці України у вівторок, 19 жовтня.
“Високоповажних гостей на території Міністерства оборони України зустрів очільник відомства Андрій Таран. У Залі пам’яті захисників України іноземна делегація вшанувала українських воїнів, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність нашої держави від підступного російського окупанта”, – повідомили в пресцентрі МО.
Також Андрій Таран і Ллойд Остін поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам’яті.
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