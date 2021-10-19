Остін в Києві вшанував загиблих українських військових

Глава Пентагону прибув до Києва. ВІДЕО

Ллойд Остін вшанував пам’ять загиблих українських військових.

Так розпочався візит глави Пентагону до столиці України у вівторок, 19 жовтня.

“Високоповажних гостей на території Міністерства оборони України зустрів очільник відомства Андрій Таран. У Залі пам’яті захисників України іноземна делегація вшанувала українських воїнів, які ціною власного життя виборювали волю і незалежність нашої держави від підступного російського окупанта”, – повідомили в пресцентрі МО.

Також Андрій Таран і Ллойд Остін поклали квіти до Стели з Дзвоном Пам’яті.

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