Глава Пентагону прибув до Києва. ВІДЕО

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Міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Києва з офіційним візитом.

Про це він написав у твітері у вівторок, 19 жовтня.

“Приземлився в Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень і висловити нашу прихильність розвитку спроможності України в стримуванні російської агресії”, – написав Остін.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Очікується, що Ллойд Остін зустрінеться з міністром оборони України Андрієм Тараном. Під час зустрічі сторони обговорюватимуть питання практичної реалізації досягнутих домовленостей та перспективи двосторонньої співпраці, прогрес імплементації оборонної реформи в нашій державі, покликаної на реалізацію євроатлантичних прагнень України, а також питання безпеки в Чорноморському регіоні.

Високоповажні американські гості також візьмуть участь у щоденному ранковому церемоніалі вшанування захисників України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

Цього ж дня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої обговорять питання двостороннього співробітництва та співпраці у сфері регіональної безпеки.

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