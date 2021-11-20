США працюють із європейськими союзниками, щоб запобігти подальшій агресії РФ проти України, – NYT

Скупчення бронетанкових частин, танків і самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня в Смоленській області РФ. Фото: Maxar

Американські розвідслужби попереджають європейських союзників, що для запобігання наступу військ Росії в Україні Європа спільно зі США мають оперативно розробити пакет економічних і військових заходів для стримування Москви.

Як передає “Укрінформ“, про це йдеться в публікації видання The New York Times від 19 листопада.

Росія ще не вирішила, що вона робитиме з військами, які зібрала поблизу України, зазначили посадовці, але їх нарощування слід сприймати серйозно, і США не вважають це блефом.

Директорка Національної розвідки Евріл Гейнс цього тижня відвідала Брюссель, де поінформувала послів країн НАТО про американські розвіддані щодо можливого воєнного вторгнення Росії в Україну.

США також обмінюються з Україною розвідувальною інформацією. У п’ятницю, 19 листопада, голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі говорив із головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним про “занепокоєння активністю Росії в регіоні”.

Американська і британська розвідки дедалі більше переконуються в тому, що президент Росії Володимир Путін розглядає можливість воєнних дій, аби взяти під контроль більшу частину України або дестабілізувати країну настільки, щоб привести до влади промосковський уряд.

Американські аналітики вважають, що Путін розглядає кілька наступних місяців як сприятливі для своїх дій.

Зростання цін на енергоносії зробило Європу більш залежною від постачання дешевого російського газу, особливо в міру наближення зими та скорочення запасів. Страх втратити доступ до російських енергоресурсів може стримати Європу від жорстких санкцій.

Американські посадовці мають намір розробити план дій для США і Європи в разі, якщо Росія вдасться до воєнної агресії проти України. Ідеться, зокрема, про можливість накладення санкцій на ті сектори російської економіки, які ще не потрапили під них.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у п’ятницю в Берліні, наголосив на “великій і незвичайній” концентрації російських військ на кордоні України. Так, Росія направила додаткові війська в Крим, на мис Опук, також розгорнула їх поблизу російського міста Павловськ у Воронезькій області. Згідно з недавньою доповіддю Центру стратегічних і міжнародних досліджень, російські танки, гаубиці та балістичні ракети малої дальності “Іскандер” розміщені на відстані удару від українського кордону.

На початку тижня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що нарощування російських військ викликає занепокоєння. “Ми не впевнені, що саме задумав пан Путін, але ці переміщення, безумовно, привертають нашу увагу”, – сказав він.

На прохання президента Джо Байдена директор ЦРУ Вільям Бернс відвідував у листопаді Москву, щоб застерегти її від будь-яких дій проти України. Американські посадовці попередили Росію, що використання сил для залякування України або захоплення нових територій є неприйнятним і викличе сильну реакцію Заходу.

Співробітники розвідки намагаються знайти можливий зв’язок між штучною міграційною кризою на польсько-білоруському кордоні та нарощуванням військової присутності Росії поблизу України.

“Путін дуже швидкий, – сказав колишній високопоставлений співробітник Пентагону Джим Таунсенд. – Гадаю, він любить маневри для відвертання уваги. Це грає йому на руку. Вся увага прикута до білоруського кордону. Тим часом він збирає те, що, на його думку, необхідне для просування в Україну”.

“Ми повинні бути готові до жорстких дій, – зазначив Таунсенд. – Нам не потрібно йти щось бомбити. Але ми повинні розумно демонструвати наші військові можливості”.

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Як інформувала “Новинарня“, наприкінці жовтня американські ЗМІ, зокрема The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Крім того, супутникові знімки, зроблені Maxar Technologies, продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію спершу заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це “свідома дезінформація”. Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

При цьому 6 жовтня речник Пентагону офіційно підтвердив “незвичайну” концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков називав “безпідставним нагнітанням напруженості” інформацію у західних ЗМІ про “плани РФ щодо вторгнення на територію України” та заявляв, що це “внутрішня справа Росії”.

Концентрація військ РФ біля північного і східного кордонів України з політичною метою спостерігалася також навесні 2021 року.

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