“Жодної людяності”: мігранти, що повернулися в Ірак, розповіли про ставлення до них на білорусько-польському кордоні

Після повернення додому на евакуаційному рейсі Iraqi Airways, громадяни Іраку, які нещодавно перебували на білорусько-польському кордоні, розповіли журналістам, як із ними там поводилися.

Про це інформує “Наша ніва” в п’ятницю, 19 листопада.

Міністерство закордонних справ Іраку напередодні організувало перший рейс із евакуації своїх громадян.

Близько 430 людей були зареєстровані на рейс Iraqi Airways. 390 з них прибули в столицю Курдистану Ербіль (автономний регіон в Іраку).

Після прибуття вони дали перші коментарі журналістам Sky News про свій досвід перебування на білорусько-польському кордоні.

Жінка із дитиною на руках розповіла, що її сім’я провела 20 днів на кордоні. За час всієї мандрівки вони разом витратили близько 25 тисяч доларів. За її словами,

Інша жінка додала, що з ними поводилися так, наче вони не люди – пускали газ, поливали водою.

Чоловіки кажуть, що “ними гралися обидві сторони, наче вони якийсь футбольний м’яч”.

“Жодної людяності”, – сказав один із репатріантів.

Migrants tell of how they were passed back and forth between Belarus and Poland’s border as they return back to Erbil, in Iraqi Kurdistan.

