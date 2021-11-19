СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3304058 +20050
Летальні випадки:
80231 +725
Одужали:
2726521 +22304
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15461886 (+113106). Оновлено: 08:12 19.11.2021
Home / Світ / “Жодної людяності”: мігранти, що повернулися в Ірак, розповіли про ставлення до них на білорусько-польському кордоні

“Жодної людяності”: мігранти, що повернулися в Ірак, розповіли про ставлення до них на білорусько-польському кордоні

19/11/2021 14:50

Після повернення додому на евакуаційному рейсі Iraqi Airways, громадяни Іраку, які нещодавно перебували на білорусько-польському кордоні, розповіли журналістам, як із ними там поводилися.

Про це інформує “Наша ніва” в п’ятницю, 19 листопада.

Міністерство закордонних справ Іраку напередодні організувало перший рейс із евакуації своїх громадян.

Близько 430 людей були зареєстровані на рейс Iraqi Airways. 390 з них прибули в столицю Курдистану Ербіль (автономний регіон в Іраку).

Після прибуття вони дали перші коментарі журналістам Sky News про свій досвід перебування на білорусько-польському кордоні.

Жінка із дитиною на руках розповіла, що її сім’я провела 20 днів на кордоні. За час всієї мандрівки вони разом витратили близько 25 тисяч доларів. За її словами,

“контрабандисти обіцяли хороше життя на Заході, але це все брехня”.

Інша жінка додала, що з ними поводилися так, наче вони не люди – пускали газ, поливали водою.

Чоловіки кажуть, що “ними гралися обидві сторони, наче вони якийсь футбольний м’яч”.

“Жодної людяності”, – сказав один із репатріантів.

Зазначимо, що колишні мігранти говорять і про білоруську, і про польську сторони, звинувачуючи всіх.

Читайте також:
“Цікавлять краєвиди Львівщини”: мігранти з Білорусі хотіли пробратися через український кордон під виглядом “туристів”

Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід Білорусі, в Гродненську область, батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

Читайте також:
Міграційна криза може бути прикриттям для агресії Росії проти України, – міністр оборони Литви

Унікальних переглядів: 256
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Контррозвідка затримала ексватажка “спецпідрозділу МДБ ЛНР”, який захоплював Луганський аеропорт

Контррозвідники СБУ звітують, що затримали на Луганщині колишнього бойовика так званого “МДБ ЛНР”, який перебував у розшуку за участь в незаконних збройних формуваннях та посягання на територіальну цілісність і...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse