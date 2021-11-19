“Жодної людяності”: мігранти, що повернулися в Ірак, розповіли про ставлення до них на білорусько-польському кордоні

Фото: Facebook/Iraqi Airways official

Після повернення додому на евакуаційному рейсі Iraqi Airways, громадяни Іраку, які нещодавно перебували на білорусько-польському кордоні, розповіли журналістам, як із ними там поводилися.

Про це інформує “Наша ніва” в п’ятницю, 19 листопада.

Міністерство закордонних справ Іраку напередодні організувало перший рейс із евакуації своїх громадян.

Близько 430 людей були зареєстровані на рейс Iraqi Airways. 390 з них прибули в столицю Курдистану Ербіль (автономний регіон в Іраку).

Після прибуття вони дали перші коментарі журналістам Sky News про свій досвід перебування на білорусько-польському кордоні.

Жінка із дитиною на руках розповіла, що її сім’я провела 20 днів на кордоні. За час всієї мандрівки вони разом витратили близько 25 тисяч доларів. За її словами,

“контрабандисти обіцяли хороше життя на Заході, але це все брехня”.

Інша жінка додала, що з ними поводилися так, наче вони не люди – пускали газ, поливали водою.

Чоловіки кажуть, що “ними гралися обидві сторони, наче вони якийсь футбольний м’яч”.

“Жодної людяності”, – сказав один із репатріантів.

Migrants tell of how they were passed back and forth between Belarus and Poland’s border as they return back to Erbil, in Iraqi Kurdistan. Get more on this story: https://t.co/150wDj956L pic.twitter.com/wJYJqHKx2V — Sky News (@SkyNews) November 19, 2021

Зазначимо, що колишні мігранти говорять і про білоруську, і про польську сторони, звинувачуючи всіх.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.

Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.