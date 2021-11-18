СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3284008 +20591
Летальні випадки:
79506 +752
Одужали:
2704217 +19633
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 15348780 (+0). Оновлено: 08:28 18.11.2021
Home / Військо / “Цікавлять краєвиди Львівщини”: мігранти з Білорусі хотіли пробратися через український кордон під виглядом “туристів”

“Цікавлять краєвиди Львівщини”: мігранти з Білорусі хотіли пробратися через український кордон під виглядом “туристів”

18/11/2021 20:54

Державна прикордонна служба України запобігла спробі 15 іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь на пункті пропуску в Чернігівській області.

Про це йдеться в пресрелізі прикордонного відомства у четвер, 18 листопада.

Зазначається, що 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська.

“Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують в нашу державу з метою туризму. Проте в ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область”, – повідомляє ДПСУ.

З їх слів, оглянувши “визначні пам’ятки” на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну.

“Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому.
Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі”, – підкреслюють в ДПСУ.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період – у вересні-жовтні цього року.

Військовослужбовці Держприкордонслужби не пропустили та повернули мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.
Нагадаємо, що кордон з Республікою Білорусь в даний час посилено, в тому числі проводяться заходи щодо упередження спроб використання каналів офіційного в’їзду потенційними нелегальними мігрантами.

Читайте також:
Мігранти покидають табір біля КПП на кордоні з Польщею. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 151
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Печерському районі Києва в смітнику знайшли частини людського тіла

Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті людини, частини тіла якої виявили у Печерському районі у сміттєвому контейнері. Про це в четвер, 18 листопада, повідомляє головне управління Нацполіції в місті Києві....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse