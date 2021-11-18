“Цікавлять краєвиди Львівщини”: мігранти з Білорусі хотіли пробратися через український кордон під виглядом “туристів”

Фото: ДПСУ

Державна прикордонна служба України запобігла спробі 15 іноземних громадян з Близького Сходу потрапити в Україну з Республіки Білорусь на пункті пропуску в Чернігівській області.

Про це йдеться в пресрелізі прикордонного відомства у четвер, 18 листопада.

Зазначається, що 15 іноземців прямували рейсовим автобусом з Мінська.

“Під час заходів прикордонного контролю громадяни говорили військовослужбовцям ДПСУ, що прямують в нашу державу з метою туризму. Проте в ході додаткової перевірки охоронці кордону з’ясували, що іноземці, серед яких четверо підлітків, кілька тижнів тому прилетіли в столицю Білорусі та одразу ж попрямували у Гродненську область”, – повідомляє ДПСУ.

З їх слів, оглянувши “визначні пам’ятки” на заході сусідньої республіки мандрівники вирішили завітати ще й в Україну.

“Подорожні запевняли, у нашій країні їх найбільше цікавлять краєвиди Львівщини. Саме зі Львова вони, начебто, планували повернутися додому.

Проте такий туристичний маршрут не переконав правоохоронців та не став підставою для підтвердження мети їхньої подорожі”, – підкреслюють в ДПСУ.

Також встановлено, що більшість із зазначених осіб мали паспорти, видані практично в один період – у вересні-жовтні цього року.

Військовослужбовці Держприкордонслужби не пропустили та повернули мандрівників до Республіки Білорусь, адже вказані особи не мали підстав для в’їзду на територію нашої держави.

Нагадаємо, що кордон з Республікою Білорусь в даний час посилено, в тому числі проводяться заходи щодо упередження спроб використання каналів офіційного в’їзду потенційними нелегальними мігрантами.

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