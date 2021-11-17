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Мігранти покидають табір біля КПП на кордоні з Польщею. ВІДЕО

17/11/2021 13:47

На польсько-білоруському кордоні сотні мігрантів, що провели майже два дні біля КПП “Брузги-Кузьниця”, залишають свій табір і вирушають у невідомому напрямку в супроводі білоруських силовиків.

Про це в середу, 17 листопада, інформує пресслужба Прикордонної служби Польщі у твіттері.

“Ми бачимо, що іноземці, які перебувають з білоруського боку біля КПП “Брузги”, збирають речі і залишають табір. Вони вирушають у невідоме місце у супроводі білоруських служб”, – йдеться у повідомленні.

Заступник глави МВС Мацей Васік повідомив, мовляв, отримав інформацію, що за вказівкою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка для мігрантів на кордоні відправили автобуси і вони поступово виїжджають з табору.

Речниця прикордонників Анна Міхальська зазначила, що водночас деякі мігранти забирають з собою колоди, з якими намагалися ламати паркан із колючого дроту.

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Як повідомляла “Новинарня“, тисячі нелегалів, переважно з Близького Сходу та Азії, останнім часом намагаються перетнути кордон Польщі. Із серпня польські прикордонники запобігли близько 35 тисячам спроб незаконного перетину кордону з території Білорусі мігрантами.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах Польщі був введений надзвичайний стан.
Польська влада мобілізувала до кордону додаткові підрозділи військових, тероборони та ін. Відтак польський кордон захищають близько 20 тисяч військових, прикордонників та поліцейських.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.
Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів. Вони розташувалися в таборах біля кордону.

Уранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону. Згодом було ще кілька спроб силового прориву. Нелегалам допомагали військові РБ – вони демонтують загорожі тощо. Мігранти застосували проти польських прикордонників сльозогінний газ. При цьому російські й білоруські ЗМІ нагнітають пропагандистську істерику.

12 листопада Росія перекинула на захід Білорусі, в Гродненську область, батальйонну тактичну групу. При десантуванні два бійці з РФ загинули.
Водночас Велика Британія заявила, що надасть Польщі допомогу своїм підрозділом інженерних військ.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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