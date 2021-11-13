Білоруські військові машиною ламали загородження на кордоні з Польщею і сліпили лазером, – Straż Graniczna

Білоруські військові в ніч на суботу, 13 листопада, службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні РБ з Польщею.
Про це йдеться повідомили в Прикордонній службі Польщі, передає “Європейська правда“.
“Вони зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом”, – йдеться в повідомленні.
Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.
Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021
Прикордонна служба також повідомила, що недалеко від місця інциденту мігранти намагалися прорвати польський кордон, і для цього білоруська влада видала їм газові балончики.
“Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були відкинуті”, – зазначено в повідомленні.
Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.
Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму. Очевидно, що штучну міграційну кризу через Білорусь підсилює також Росія.
Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан.
5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, коли білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів. Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.
Вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону.
Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.
Згодом він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.
Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.
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Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Володимир Макей та білоруська авіакомпанія “Белавіа”, а також аеропорт Мінськ. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також “Аерофлот” і Turkish Airlines.
Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходи у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.
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