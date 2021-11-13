Білоруські військові машиною ламали загородження на кордоні з Польщею і сліпили лазером, – Straż Graniczna

Білоруські військові в ніч на суботу, 13 листопада, службовою машиною намагалися зруйнувати тимчасове загородження на кордоні РБ з Польщею.

Про це йдеться повідомили в Прикордонній службі Польщі, передає “Європейська правда“.

“Вони зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та стробоскопом”, – йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився в районі населеного пункту Черемха. Польські прикордонники опублікували відео, на якому видно, як білоруси використовують стробоскопи та лазерні указки.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Прикордонна служба також повідомила, що недалеко від місця інциденту мігранти намагалися прорвати польський кордон, і для цього білоруська влада видала їм газові балончики.

“Білоруси оснастили їх сльозогінним газом, який застосовувався щодо польських служб. Ця і подальші спроби нелегально перетнути кордон були відкинуті”, – зазначено в повідомленні.

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Як відомо, ЄС готується 15 листопада схвалити новий пакет санкцій проти Білорусі за штучне створення міграційної кризи. За інформацією ЗМІ, під санкції можуть потрапити глава МЗС Володимир Макей та білоруська авіакомпанія “Белавіа”, а також аеропорт Мінськ. З’являлися чутки про те, що під санкції можуть потрапити також “Аерофлот” і Turkish Airlines.

Лукашенко, який уже перебуває під міжнародними санкціями за придушення протестів, пригрозив вжити заходи у відповідь проти будь-яких санкцій, у тому числі шляхом припинення транзиту природного газу через Білорусь.