Нема “міграційної кризи в Білорусі”, є гібридна війна Росії проти Європи, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап гібридної війни проти Європи та Сполучених Штатів Америки.

Про це інформує “Європейська правда” в п’ятницю, 12 листопада.

“Немає зараз жодної так званої “міграційної кризи у Білорусі”. Є гібридна війна Росії проти Європи. Мета Москви полягає в тому, щоби створити проблеми та змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою”, – сказав урядовець.

За його словами, Кремль застосовує різні типи гібридної зброї – газ, міграційні потоки, залякування і пропаганду.

Кулеба зазначив, що саме безпека буде ключовою темою його переговорів у Брюсселі із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

“Йтиметься про практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів на тлі ситуації вздовж українського кордону, в зоні збройного конфлікту на Донбасі, тимчасово окупованому Криму та в Придністровському регіоні Республіки Молдова”, – зазначив міністр.

Як відомо, тисячі людей, переважно з Близького Сходу та Азії, намагалися перетнути кордон Польщі в останні місяці. Раніше масовий перехід нелегальних мігрантів із боку Білорусі почався до Литви, через це на литовському кордоні виникла гуманітарна криза. У серпні 2021 року повідомлялося, що 12 білоруських прикордонників перетнули межу Литви.

Країни Євросоюзу звинувачують уряд Білорусі в тому, що він сприяє незаконній міграції, бо хоче помститися за санкції ЄС проти білоруського режиму.

Польський парламент у зв’язку з напливом нелегальних мігрантів затвердив план будівництва стіни на кордоні з Білоруссю вартістю 350 мільйонів євро.

Від 2 вересня у зв’язку з міграційним тиском режиму Лукашенка у прикордонній смузі з Білоруссю у Підляському та Люблінському воєводствах був введений надзвичайний стан. 1 жовтня він був продовжений ще на 60 днів.

5 листопада в Міністерстві оборони Польщі заявили про черговий інцидент на кордоні з Білоруссю, де білоруський військовослужбовець намагався вистрілити у польських жовнірів.

Надалі криза лише посилилася – білоруська влада спрямувала до польського кордону тисячі нелегальних мігрантів.

Вранці 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів прорвалися із території Білорусі до Польщі. Частину цих людей польські сили безпеки повернули до лінії кордону.

Тоді прем’єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Згодом він звинуватив Білорусь у державному тероризмі, коли нові групи мігрантів намагалися порушити спільний кордон двох держав.

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